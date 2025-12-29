New York - Einige Schwergewichte aus dem Technologiesektor sind am Montag im frühen US-Aktienhandel unter Druck geraten. Unter den «Magnificent 7» fielen Tesla und Nvidia mit Abschlägen von bis zu gut 2 Prozent auf. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,40 Prozent auf 25.540 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,34 Prozent auf 6.938,46 Punkte nach unten. Er hatte noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rekordhoch erreicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab