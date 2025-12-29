EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: E.ON SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die E.ON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.eon.com/quartalsmitteilung-q1-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.eon.com/quarterlystatement-q1-2026
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://www.eon.com/quartalsmitteilung-9m-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://www.eon.com/quarterlystatement-9m-2026
