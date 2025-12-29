New York - Die US-Börsen haben am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres nachgegeben. Einige Schwergewichte aus dem Technologiesektor standen im frühen Handel unter Druck. Unter den «Magnificent 7» fielen Tesla und Nvidia mit Abschlägen von bis zu 2,6 Prozent auf. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,56 Prozent auf 25.501 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.902 Punkte nach unten. Er hatte noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab