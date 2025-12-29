The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.12.2025.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2025
.
ISIN Handelswaehrung Name
CH1327686031 EUR Issuance.swiss AG
CH1327686031 USD Issuance.swiss AG
CH1327686049 EUR Issuance.swiss AG
CH1327686049 USD Issuance.swiss AG
CH1263519386 EUR Issuance.swiss AG
CH1263519386 USD Issuance.swiss AG
