The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2025
ISIN Name
AU0000111395 PROSPECH LIMITED
CA38077F1045 GOLD STRATEGY INC. O.N.
CH1263519386 ISSUANCE.SWISS AG ETP OE
CH1327686031 ISSUANCE.SWISS AG ETP OE
CH1327686049 ISSUANCE.SWISS AG ETP OE
GB00BF3DT583 POLAREAN IMAG.LS-,00037
JP3827600002 FURUKAWA BATTERY
US0070021086 ADICET BIO INC. DL -,0001
US03835L5049 APTEVO THERAPEUTICS INC.
US1091992081 BR.SCH.ED.HLD.SP.ADR CL.A
US20440T3005 CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1
US88583P1049 374WATER INC, DL-0001
