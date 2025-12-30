The following instruments on XETRA do have their first trading 30.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.12.2025
Aktien
1 US88583P2039 374Water Inc.
2 US0070022076 Adicet Bio Inc.
3 US03835L7029 Aptevo Therapeutics Inc.
4 AU0000448102 European Resources Ltd.
5 CA38077F2035 Gold Strategy Inc.
Anleihen/ETF
1 USU75091AU90 S&P Global Inc.
2 USU75091AV73 S&P Global Inc.
3 DE000HEL0QT8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
4 DE000HEL0QU6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 DE000A383WJ5 Stadtsparkasse Düsseldorf
6 DE000A383WH9 Stadtsparkasse Düsseldorf
7 DE000A383WG1 Stadtsparkasse Düsseldorf
8 IE000VKFA2D2 Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF
9 IE000EVOVOG1 Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF
