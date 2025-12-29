Amazon stoppt Pläne zur Auslieferung per Drohne in Italien



Amazon hat beschlossen, seine Pläne für kommerzielle Drohnenlieferungen in Italien einzustellen. Nach einer strategischen Überprüfung gab das Unternehmen bekannt, dass es dieses Vorhaben auf dem italienischen Markt nicht weiterverfolgen wird.

Obwohl die Gespräche mit den italienischen Luftfahrtbehörden positiv verliefen, nannte Amazon die aktuellen geschäftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen als Hauptgründe für den Rückzug aus dem Programm. Die italienische Zivilluftfahrtbehörde ENAC bezeichnete die Entscheidung als unerwartet und führte sie auf unternehmensinterne Richtlinien und finanzielle Überlegungen zurück.

Bemerkenswert ist, dass Amazon erst im Dezember 2024 erfolgreiche Tests mit Lieferdrohnen in San Salvo, einer Stadt in der Region Abruzzen, gemeldet hatte.

Die Aktie eröffnete am Montag mit einem leichten Minus von etwa 0,3 Prozent.









Quelle: HSBC










