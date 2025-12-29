In den vergangenen Jahren konnten die RuMaS-Favoriten bemerkenswerte Erfolge verzeichnen. Besonders im Jahr 2024 überzeugten Siemens Energy und Palantir Technologies mit herausragenden Ergebnissen. Im darauffolgenden Jahr 2025 stach SMA Solar und insbesondere DroneShield hervor und erzielte einen beeindruckenden Gewinn.Mit diesen Erfolgen im Rücken richtet sich der Fokus nun auf die Auswahl der Favoriten für das Börsenjahr 2026. Die finale Auswahlphase ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.