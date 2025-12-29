Mitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor mit starkem Jahresendspurt - Ergebnisprognose für 2025 bestätigt

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, konnte im Jahresendspurt weitere Erfolge in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb erzielen. Vor diesem Hintergrund bestätigt das Unternehmen die prognostizierte Ergebnisbandbreite für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 30 bis 40 Mio. Euro.

Nachdem Energiekontor im Mai 2025 mit dem baugenehmigten Windparkprojekt Alpen-Bönninghardt mit einer Gesamtnennkapazität von rund elf Megawatt erfolgreich an der EEG-Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen hatte, konnte für das Projekt im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen noch rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen der Financial Close erreicht werden. Der Windpark soll nach aktuellem Planungsstand Ende 2027 in Betrieb gehen und in den Eigenbestand von Energiekontor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...