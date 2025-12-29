Paris / London / Zürich - Verluste bei Rüstungsaktien haben am Montag nach der Weihnachtspause das Geschehen an Europas Börsen im ruhigen Handel geprägt. Ausserdem gab es Gewinnmitnahmen bei Edelmetall-Papieren. Die grossen europäischen Aktienindizes bewegten sich nur wenig. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss mit plus 0,10 Prozent auf 5.751,71 Punkte. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch erreicht und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
