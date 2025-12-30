Coherent Solutions hat seinen Bericht "2026 Future of Fitness" veröffentlicht, der jahrelanges Fachwissen aus der Unterstützung aufstrebender und globaler Fitnessmarken bei der digitalen Transformation, Innovation und Verbesserung der Mitgliederbindung zusammenfasst. "The Future of Fitness: Winning with Digital Value Creation" zieht Lehren aus realen Projekten und von Fitnessbegeisterten und verwandelt diese in einen Leitfaden für die nächste Ära der Fitness.

Während der weltweite Fitnessmarkt auf dem besten Weg ist, die Marke von 257 Milliarden US-Dollar zu überschreiten, und Marken weltweit expandieren, neue Regionen erschließen und neue Technologien implementieren, hebt der Bericht den effektivsten Wachstumskurs hervor, indem er die Bedeutung der Technologie als gleichwertig mit der Unterstützung der Fitness-Community anerkennt.

"Die meisten Menschen verbringen nur 3 bis 5 Stunden pro Woche im Fitnessstudio. Das bedeutet, dass ihre Entscheidungen und Gewohnheiten in den übrigen mehr als 160 Stunden von digitalen Berührungspunkten beeinflusst werden, die wir als Human Performance Economy bezeichnen. Bei der Modernisierung geht es darum, die Interaktion auf ihr gesamtes Leben auszuweiten", erklärte Igor Epshteyn, CEO von Coherent Solutions.

Erfolg entsteht durch den Aufbau von Ökosystemen, anstatt Geräte anzusammeln, die keinen Bezug zur Motivation und den persönlichen Zielen der Mitglieder haben. Wearables, Inhalte und Club-Erlebnisse sollten zu einem hybriden Ansatz verschmelzen, bei dem Technologie das menschliche Erlebnis ermöglicht.

"Die langfristige Wirkung ergibt sich aus der Vernetzung von Ökosystemen, die einzelne Geräte ersetzen. Verbinden Sie Ihr Zuhause, Ihr Fitnessstudio, Ihre Apps und Ihr Wellness-Programm am Arbeitsplatz zu einem kontinuierlichen Lebenserlebnis", erklärte Karl Sandberg, Director of Delivery.

Die Ergebnisse zeigen die wichtigsten Entwicklungen auf, die die Zukunft der Fitness prägen werden:

Hybrid ist die neue Grundlage für die Erwartungen der Mitglieder

Digitale Ökosysteme von Clubs, Apps, Wearables und Coaching

Retentionsdruck und wie Personalisierung dabei helfen kann, ihn zu beheben

Datenschutz und Vertrauen als entscheidende Faktoren für Verbraucher

Die Aufmerksamkeit der Investoren auf vorhersehbare Werte

Der Bericht richtet sich an Clubbetreiber, Fitnessplattformen für Unternehmen und Investoren, die sich ein klareres Bild davon machen möchten, wie nachhaltige digitale Wertschöpfung aussieht.

Über Coherent Solutions

Coherent Solutions ist ein weltweit tätiges Ingenieurbüro für digitale Lösungen, das 1995 gegründet wurde. Mit Teams in 10 Entwicklungszentren in Europa und Lateinamerika verfügt es über 30 Jahre Technologie- und Branchenerfahrung und liefert maßgeschneiderte digitale Lösungen. Coherent Solutions arbeitet mit wachstumsstarken Scale-ups und ambitionierten globalen Marken zusammen und ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Transparenz und Innovation.

Medienarbeit: media@coherentsolutions.com