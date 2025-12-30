BERLIN, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH ("Sportstech") nimmt Bezug auf Gespräche mit Interactive Strength, Inc. (Nasdaq: TRNR), die seit Ende 2024 über eine mögliche Akquisition von Sportstech geführt wurden.

Im Rahmen dieser Gespräche konnten sich die Parteien bislang nicht auf wesentliche wirtschaftliche und strategische Eckpunkte verständigen. Vor diesem Hintergrund wurden die Verhandlungen mit Wirkung zum 27.11.2025 ausgesetzt und zurzeit gibt es keine einvernehmliche Grundlage, um den Prozess in Richtung eines verbindlichen Abschlusses fortzuführen. Derzeit finden keine weiteren Gespräche statt.

Der geplante Markteintritt von Sportstech in den US-amerikanischen Markt war integraler Bestandteil der strategischen Überlegungen im Zusammenhang mit der angestrebten Akquisition. Aufgrund der Beendigung der Gespräche kann dieses Ziel in der ursprünglich vorgesehenen Form und im geplanten Zeitrahmen nicht erreicht werden. Ein unmittelbarer Eintritt in den US-Markt ist daher aktuell nicht vorgesehen.

Sportstech blickt auf ein sehr starkes Geschäftsjahr 2025 zurück und erwartet für 2026 eine weitere deutliche operative und wirtschaftliche Verbesserung. Diese positive Geschäftsentwicklung stärkt die finanzielle Basis des Unternehmens nachhaltig und schafft mittelfristig Handlungsspielräume, um einen späteren Markteintritt in den US-amerikanischen Markt realisieren zu können.

Über Sportstech Brands Holding GmbH

Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Home Fitness, Wellness und Lifestyle-Produkte mit starker Marktposition in Europa.

