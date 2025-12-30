NurExone Biologic: Finalist bei den Prix Galien Bridges Awards für wegweisende Plattformtechnologie

Anzeige / Werbung

Mit ihrer innovativen Exosomen-Plattform ExoPTEN hat es NurExone Biologic unter die Finalisten der erstmals vergebenen Prix Galien Bridges Awards geschafft. Die Auszeichnung rückt Projekte in den Fokus, die Brücken bauen - zwischen Forschung und Anwendung, zwischen Ländern und Disziplinen. Genau dieses Profil verkörpert das Biotech-Unternehmen aus Israel in besonderer Weise.

Brückenbauer gesucht - und gefunden

Im Zentrum der Auszeichnung stehen Innovationen, die weit über das eigene Fachgebiet hinauswirken. Entscheidend ist, wie gut es einer Entwicklung gelingt, verschiedene Welten miteinander zu verbinden - akademische Forschung mit industrieller Umsetzung, frühe Entdeckung mit klinischer Anwendung oder lokale Exzellenz mit internationaler Skalierbarkeit. NurExone (ISIN CA67059R1091) überzeugte durch einen klaren transnationalen Ansatz und eine wissenschaftlich fundierte Plattform mit medizinischer Relevanz.

Symbolträchtiger Rahmen für internationale Anerkennung

Verliehen wurde der Preis am 5. Dezember 2025 im Nobel Forum des Karolinska Instituts in Stockholm - einem Ort, der wie kaum ein anderer für wissenschaftliche Spitzenleistungen steht. Die Wahl dieses Rahmens unterstreicht die Ambition der Galien Foundation: Es geht darum, Entwicklungen zu ehren, die das Potenzial haben, globale Gesundheitslösungen mitzugestalten - von der Grundlagenforschung bis hin zur realen Versorgung.

ExoPTEN - ein flexibler Ansatz mit klinischem Mehrwert

Besonders beachtet wurde von der Jury die Plattformtechnologie ExoPTEN. Bewertet wurden die wissenschaftliche Originalität, die Breite der Einsatzmöglichkeiten sowie die strategische Ausrichtung hin zur klinischen Anwendung. Im Fokus stand die Frage, ob eine Technologie das Zeug hat, therapeutische Ansätze tatsächlich zu verändern. Im Fall von ExoPTEN lautete die Antwort: ja - durch robuste Forschung, Skalierbarkeit und eine klare Vision für neuroregenerative Anwendungen.

Neue Biotech-Hotspots gewinnen an Bedeutung

Mit der Nordics+-Initiative rückt die Galien Foundation gezielt Länder wie Israel, Österreich, Spanien, Portugal und die Niederlande in den Vordergrund - Regionen, die zunehmend als Keimzellen biopharmazeutischer Innovation gelten. Diese Märkte vereinen wissenschaftliche Exzellenz mit einer hohen Anpassungsfähigkeit und globalen Vernetzung. Für Unternehmen wie NurExone eröffnet das neue Chancen, um international sichtbar zu werden und grenzüberschreitende Kooperationen einzugehen.

Impulse über den Moment hinaus

Die Auszeichnung versteht sich nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangsbasis. Die Finalisten sollen künftig als Multiplikatoren wirken - für Wissenstransfer, Partnerschaften und gemeinschaftliche Forschungsvorhaben. Ziel ist der Aufbau eines belastbaren globalen Netzwerks, das nachhaltige Entwicklungen in den Biowissenschaften vorantreibt. NurExone reiht sich damit in eine Bewegung ein, die den Anspruch verfolgt, echte Fortschritte für die Gesundheitsversorgung weltweit zu ermöglichen.

Ein Aufruf an die nächste Innovationsgeneration

Zum Abschluss richtet die Galien Foundation den Blick nach vorn. Sie ruft dazu auf, sich mit innovativen Projekten für die nächste Runde der Bridges Awards zu bewerben. Im Fokus: translationale Wissenschaft, die Grenzen überwindet und reale Wirkung entfaltet. Innovatoren aus aller Welt sind eingeladen, Teil dieser wachsenden Community zu werden - mit dem gemeinsamen Ziel, die Gesundheit weltweit nachhaltig zu verbessern.

