CBD-Markt nimmt Fahrt auf: Neural Therapeutics und Hanf.com setzen auf natürliche Wirkstoffe

Der CBD-Markt zeigt weiterhin starke Wachstumsimpulse. Unternehmen wie Hanf.com - ein Partner von Neural Therapeutics - positionieren sich mit einem klaren Fokus auf pflanzliche Wirkstoffe, Qualität und Verantwortung. Ziel ist es, vom Trend hin zu natürlichen Gesundheitslösungen nachhaltig zu profitieren und die Dynamik des Marktes unternehmerisch zu nutzen.

CBD, ein nicht-psychoaktives Cannabinoid der Hanfpflanze, gewinnt als natürlicher Wirkstoff in der Gesundheitsindustrie zunehmend an Bedeutung. Seine entspannende, entzündungshemmende und angstlindernde Wirkung - ohne dabei berauschend zu sein - eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetik und therapeutischen Produkten.

Natürlich wirksam - vielseitig einsetzbar

CBD ist eines von über 100 Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze enthalten sind. Anders als THC beeinflusst es nicht das Bewusstsein, sondern wirkt über das körpereigene Endocannabinoid-System - ein biologisches Regelsystem, das zentrale Prozesse wie Schlaf, Schmerz und Immunfunktionen steuert. Wissenschaftliche Studien weisen auf positive Effekte bei Stress, Schmerzen oder Schlafstörungen hin, was das Potenzial des Wirkstoffs unterstreicht.

Rechtlicher Rahmen stärkt Marktvertrauen

Die rechtliche Entwicklung rund um CBD in Europa wirkt unterstützend. CBD ist - abhängig vom Einsatzzweck - als neuartiges Lebensmittel oder kosmetischer Inhaltsstoff zugelassen. In Deutschland sorgen klare Regelungen zu THC-Grenzwerten und Werbeaussagen für zusätzliche Orientierung und Sicherheit.

Diese regulatorische Klarheit schafft Vertrauen bei den Verbrauchern und sorgt für beschleunigtes Marktwachstum. 2023 erreichte das Marktvolumen in Europa bereits 347,7 Millionen US-Dollar. Für die Jahre 2024 bis 2030 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 25,8% prognostiziert. Besonders gefragt sind geprüfte, hochwertige Produkte in Form von Lebensmitteln, Kosmetika oder Getränken.

Starkes Wachstum durch klare Positionierung

Hanf.com zählt heute zu den etablierten Qualitätsanbietern im deutschen CBD-Markt. Mit einem zertifizierten Produktsortiment, attraktiven Margen sowie einem kontinuierlich wachsenden Netzwerk aus eigenen Stores und Franchise-Partnern hat sich das Unternehmen als feste Größe etabliert.

Von dieser starken Positionierung profitiert auch Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032). Als Partner bringt das Unternehmen seine wissenschaftliche Expertise im Bereich pflanzlicher Wirkstoffe ein. Die Kombination aus Marktverständnis, regulatorischer Orientierung und Qualitätsfokus bildet ein solides Fundament für weiteres Wachstum - in einem Gesundheitssegment mit spannender Zukunftsperspektive.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

