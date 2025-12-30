Der 2023 aufgelegte Magnificent 7 Index konnte auch im nun endenden Börsenjahr 2025 weiter zulegen, allerdings diesmal weitaus unspektakulärer als etwa noch 2024, Nun blicken die Marktteilnehmer mit Spannung auf das Börsenjahr 2026, für das sich Nvidia, Meta & Co bereits mit interessanten Deals wieder in Stellung bringen. So hat etwa Meta die KI-Firma Manus geschluckt. Laut einem Bericht des Wall Street Journal soll man dafür fast zwei Milliarden Dollar gezahlt haben. Nvidia schloss indes einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär