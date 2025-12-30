2026 wird für Aktionäre von Munich Re ein spannendes Jahr. Zwischen Jahreszahlen, Geschäftsbericht und Hauptversammlung richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf Großschäden, den Ausblick des Managements und die nächste Dividendenentscheidung des DAX-Schwergewichts.Aktionäre von Munich Re sollten 2026 vor allem die Zahlenvorlagen und die Hauptversammlung im Blick haben. Den Auftakt bildet am 26. Februar 2026 die Vorlage der Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025.Wenige Wochen später, am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär