Beckenried - In der Schweiz ist die Stimmung unter Konsumentinnen und Konsumenten angespannt. Rund ein Drittel der Bevölkerung will im neuen Jahr den Gürtel enger schnallen und sparen, wie eine Umfrage zeigt. Das ist insbesondere in der Westschweiz und im Tessin der Fall. 2026 wollen laut dem vom Marktforschungsinstitut Management Tools Research durchgeführten und am Dienstag veröffentlichten «Konsum Monitor» 32 Prozent der Befragten weniger Geld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab