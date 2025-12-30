Zürich - Am Devisenmarkt hat der US-Dollar am Dienstag über Nacht leicht nachgegeben. Viele Impulse gibt es nicht, im Tagesverlauf stehen aber noch ein paar US-Konjunkturdaten an. Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9286 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, schwächte sich der US-Dollar leicht ab und wird zurzeit bei 0,7883 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab