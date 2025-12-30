Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert gestartet. Da die SIX an Silvester geschlossen bleibt, läuft nun bereits der Countdown des letzten Handelstages eines starken Jahres mit einigen Wendungen. Viele Börsianer hätten ihre Bücher bereits geschlossen und reagierten nur noch auf besondere Impulse, kommentierte ein Händler. Die könnte es am Nachmittag mit US-Konjunkturdaten durchaus geben, allen voran vom Frühindikator Chicago ...Den vollständigen Artikel lesen ...
