Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Conexus an ATS - Advance Technologies SystemFührender Spezialdienstleister für Energieinfrastrukturen Umsatz von EUR 104 Mio. und EBITDA von EUR 8 Mio. Closing für Q1 2026 erwartet
Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Conexus S.p.A. ("Conexus") an ATS - Advance Technologies System S.r.l. unterzeichnet, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Maximum Return System Group (www.maxrs.group), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH