Chefsache Künstliche Intelligenz: Nvidia wird Teil einer Regierungsmission, um das Land besser zu schützen und Medikamente schneller zu entwickeln. Die Aktie hat 2025 zur starken Performance des Depot 2030 beigetragen - heute gibt es einen KI-Kauf für 2026.Nvidia stoppt sein News-Feuerwerk auch nicht über Weihnachten: Der KI-Überflieger will sich an der "Genesis Mission" des US-Energieministeriums (DOE) beteiligen. Diese ist Teil einer kürzlich von Präsident Trump unterzeichneten Executive Order ...Den vollständigen Artikel lesen ...
