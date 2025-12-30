Zürich - Am Devisenmarkt ist am Dienstag nur wenig Bewegung zu sehen. Am Nachmittag rücken nochmals einige Konjunkturdaten in den Blick. Darunter der bekannte Frühindikator Chicago PMI. Am Abend zieht dann das jüngste Sitzungsprotokoll nochmals die Blicke auf sich. Sollten Anleger in den Zeilen der Notenbanker Hinweise auf eine expansivere Geldpolitik 2026 finden, könne dies durchaus den Dollar belasten. Das Euro/Franken-Paar liegt bei Kursen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab