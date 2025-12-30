Die Airbus-Aktie notiert aktuell bei 196 EUR und bewegt sich damit in einer entscheidenden Phase. Der europäische Flugzeugbauer profitiert weiterhin von einer hohen globalen Nachfrage, doch gleichzeitig verschärfen sich operative und geopolitische Risiken. Neue Großaufträge aus China stehen Lieferverzögerungen, Zollbedrohungen und Produktionsengpässen gegenüber. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die starke Auftragslage ausreicht, um diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de