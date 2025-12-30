Meta hat für zwei Milliarden US-Dollar ein KI-Startup aus Singapur übernommen, das nicht nur im Silicon Valley hoch im Kurs stand. Was sich Firmenchef Zuckerberg von der Übernahme verspricht. Der KI-Agent Manus hat in den vergangenen Monaten für Furore gesorgt. Entwickelt von einem Startup aus Singapur, kann der KI-Agent Aufgaben vollständig eigenständig auf Basis menschlicher Anweisungen planen und ausführen. Manus nutzt dabei große Sprachmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
