Die Aktie von Ganfeng Lithium ist am Dienstag im heimischen Handel zwischenzeitlich um mehr als fünf Prozent eingebrochen. Wie Bloomberg berichtete, sieht sich der Konzern im Zusammenhang mit einem laufenden Insiderhandelsverfahren möglichen weiteren Anklagen ausgesetzt. Dennoch konnten sich die Papiere schnell wieder erholen.Wie Ganfeng am Montagabend in einer Mitteilung an die Börse in Shenzhen erklärte, läuft der operative Betrieb - vor allem in der Provinz Jiangxi - trotz des Verfahrens unverändert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
