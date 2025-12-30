Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone notierte am Mittag mit 5.780,29 Punkten 0,5 Prozent höher. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch verzeichnet. Ausserhalb des Euroraums ging es ebenfalls leicht nach oben. Der britische Leitindex FTSE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
