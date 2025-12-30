2025 brechen die Gewinne bei Deutschlands Top-100-Konzernen um 15 Prozent ein. Auto und Chemie verlieren dramatisch. IT und Gesundheit legen dagegen kräftig zu. In absoluten Zahlen spielt die Telekom in einer anderen Liga. Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr ihre herausragende Stellung als gewinnstärkster deutscher Konzern behauptet. Mit 19,4 Milliarden Euro verdienten die Bonner mehr als die Nummer zwei und drei (Siemens und BMW) zusammen. Das hat eine Analyse der Wirtschaftsprüfungs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
