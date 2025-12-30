Ein Formfehler bei der Anmeldung neuer Photovoltaikanlagen kann teuer werden. Wer dem Netzbetreiber die Einspeisevergütung nicht ausdrücklich als Veräußerungsform meldet, erhält für eingespeisten Solarstrom unter Umständen keinen Cent. Besitzer neu installierter Photovoltaikanlagen können ihre Einspeisevergütung verlieren, wenn sie beim Netzbetreiber nicht ausdrücklich die Veräußerungsform "Einspeisevergütung" angeben. Darauf weist eine Analyse von "Finanztip" hin. Betroffen sein könnten demnach rund 700 000 Haushalte mit PV-Anlagen, die seit Inkrafttreten des Solarpakets im Mai 2024 ans Netz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
