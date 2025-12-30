DJ Airbus: China Aircraft Leasing ordert 30 weitere A320neo
DOW JONES--Die China Aircraft Leasing Group (CALC) hat bei Airbus eine Festbestellung über 30 Flugzeuge der A320neo-Familie unterzeichnet. Durch die Vereinbarung erhöht sich die Gesamtzahl der von CALC bestellten Airbus-Flugzeuge auf 282, davon 203 Flugzeuge der A320neo-Familie. "Unsere langjährige Partnerschaft mit Airbus war für das Wachstum von CALC von zentraler Bedeutung", wird Mike Poon, Executive Director und CEO der Fluggesellschaft, in der Mitteilung zitiert.
