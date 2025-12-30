Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

ADS-TEC Energy schließt das Jahr mit weiteren Großspeicher-Aufträgen in Deutschland und Österreich ab



Weitere BESS-Projekte von Energieversorgern in Deutschland und Österreich gewonnen

Im Dezember abgeschlossene Verträge über 20 MW / 40 MWh

Wachsende Nachfrage nach netzdienlichen Speicherlösungen Installation des BESS5000 bei AAE Naturstrom in Kötschach-Mauthen, Österreich, Anfang Dezember 2025

Nürtingen - 30. Dezember 2025 - ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE) beendet das Jahr 2025 mit einer Reihe neu abgeschlossener Großspeicherprojekte in Deutschland und Österreich und verzeichnet damit eine wachsende Nachfrage nach seinen Batteriespeicherlösungen. Allein die im Dezember gewonnenen Projekte umfassen eine Leistung von 20 MW und eine Speicherkapazität von 40 MWh. Die Vorhaben sind beauftragt und befinden sich in der Detailplanung. "Zum Jahresende hat unser Großspeichergeschäft spürbar Fahrt aufgenommen. Die neu abgeschlossenen Projekte sind Ausdruck des Vertrauens, das Energieversorger in uns setzen. Am Markt wird zunehmend bewertet, wer über langjährige Erfahrungen, Referenzen und technische Handlungsfähigkeit verfügt. Hier haben wir über die gesamte Wertschöpfungskette sehr viel vorzuweisen", sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. Die neuen Aufträge bauen auf einer wachsenden Referenzbasis im Großspeichermarkt auf. Dazu zählt neben Großspeichern, die schon seit 2016 zuverlässig am Netz sind, auch das kürzlich kommunizierte Projekt für die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) in Deutschland, bei dem ADS-TEC Energy ein BESS5000 mit einer Gesamtkapazität von fünf Megawattstunden (MWh) liefern wird. Das Batteriespeichersystem soll in Kombination mit einem Holzheizkraftwerk eingesetzt werden und dazu beitragen, die Netzstabilität zu erhöhen sowie die Teilnahme an Energie- und Regelenergiemärkten zu ermöglichen. Darüber hinaus hat ADS-TEC Energy Anfang Dezember gemeinsam mit AAE Naturstrom sein erstes Großspeicherprojekt in Österreich realisiert. Das BESS5000 mit einer Kapazität von 5 MWh wurde installiert und inzwischen termingerecht ans Netz gebracht. Es wird im Zusammenspiel mit einer Photovoltaikanlage betrieben. Das Projekt zeigt exemplarisch, wie sich lokal erzeugter Solarstrom zwischenspeichern, flexibel vermarkten und bedarfsgerecht ins Netz einspeisen lässt. Ein besonderer Leuchtturm im Speichergeschäft ist das einzigartige Großspeicherprojekt, das ADS-TEC Energy in Deutschland mit 1GW Netzanschluss und 2GWh Kapazität derzeit entwickelt. Eine Verdopplung der Kapazität auf 4GWh ist aktuell in Arbeit und Prüfung.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem im Jahr 2025 erreichten Projektentwicklungsstand. Die formale Anschlusszusage des Netzbetreibers liegt vor und die weiteren Planungs- und Genehmigungsarbeiten mit internen und externen Beteiligten laufen auf Hochtouren. 2026 wollen wir den Status "Ready to build" erreichen", kommentiert CEO Thomas Speidel. Batteriespeicher als Schlüssel für Netzintegration und Wirtschaftlichkeit Großbatteriespeicher sind ein zentraler Baustein für ein Energiesystem mit hohem Anteil erneuerbarer Energien. Sie ermöglichen es, überschüssigen Strom aus Wind- und Solaranlagen aufzunehmen, Lastspitzen zu glätten und Netze zu stabilisieren. Gleichzeitig eröffnen sie Betreibern neue Erlöspotenziale, etwa durch Arbitrage im Energiehandel sowie durch die Bereitstellung von Regel- und Systemdienstleistungen. Die Speicherlösungen von ADS-TEC Energy kombinieren leistungsfähige Batterietechnologie mit intelligentem Energiemanagement. So können unterschiedliche Anwendungsfälle parallel bedient und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen über verschiedene Märkte hinweg optimiert werden. Für Energieversorger werden Batteriespeicher damit zu einem zentralen Instrument, um Erzeugung, Netzbetrieb und Vermarktung erneuerbarer Energien wirtschaftlich miteinander zu verbinden. Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com



