Aus unserem Magazin: Wer Solarwechselrichter hackt, kann einen europaweiten Stromausfall erzeugen. Dieses Szenario wird gerade vielfach diskutiert. Welche Wege es gibt, so einen Angriff durchzuführen, und warum ein Internetverbot für Wechselrichter oder nur noch europäische Hersteller zuzulassen auch keinen vollständigen Schutz bietet, und welche preiswerten Lösungen helfen können. Wir diskutieren die Rolle von Smart Meter Gateways, Steuerboxen, Cloud-Anbindungen und mehr. Dieser Artikel stammt aus unserem Magazin Dieser Artikel wurde zuerst in unserem kostenpflichtigen Magazin im Mai 2025 veröffentlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
