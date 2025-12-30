New York - Bei den wichtigsten US-Aktienindizes hat sich am Dienstag am vorletzten Handelstag des Jahres wenig getan. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 48.423 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 25.481 Zähler zu. Der marktbreite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab