Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am letzten Handelstag des Jahres 2025 erneut etwas zugelegt. Nach einem verhaltenen Start zog der Leitindex SMI schnell ins Plus und verteidigte seine Gewinne bis zum Handelsschluss. Händler sprachen von einem sehr ruhigen und impulslosen Handel mit dünnen Volumen. Viele Anleger blieben der Börse zwischen den Jahren fern, hiess es im Handel. Trotz Donald Trump zum neuen Allzeithoch - so lässt sich das Börsenjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab