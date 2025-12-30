New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.367 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.896 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.463 Punkten 0,3 Prozent im Minus.



In der US-Zentralbank Federal Reserve wächst der Widerstand gegen weitere Leitzinssenkungen. Das geht aus dem Minutenprotokoll der letzten Zinssitzung der Fed hervor. Dort waren die meisten Teilnehmer der Ansicht, dass weitere Abwärtskorrekturen des Zielkorridors für den Leitzins wahrscheinlich angemessen wären, wenn die Inflation wie erwartet im Laufe der Zeit zurückgehen würde. Jedoch schlugen einige Teilnehmer vor, dass "es angesichts ihrer Konjunkturprognosen wahrscheinlich angemessen wäre, den Zielkorridor nach einer Senkung in dieser Sitzung für einige Zeit unverändert zu lassen". Von hohen Zinsen erwarten sich die Notenbanker typischerweise eine Senkung der allgemeinen Teuerung. Hohe Zinsen gelten zugleich als schlecht für die Aktienmärkte und für wirtschaftliche Investitionen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1747 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8513 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.348 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,01 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 61,31 US-Dollar, das waren 18 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





