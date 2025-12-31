EQS-News: SKYWORTH PV / Schlagwort(e): Vertrag

Skyworth PV sichert sich 10 MW Solarprojekt in Italien



31.12.2025 / 07:25 CET/CEST

Italienische Projektvergabe und weitere Fortschritte in Frankreich unterstützen die Expansion des Unternehmens auf dem europäischen Markt für saubere Energie MAILAND, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Skyworth PV, ein globaler Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, hat mit dem Abschluss einer Vereinbarung über ein 10-MW-Projekt für ein dezentrales Photovoltaik-Kraftwerk in Ocre, einer Stadt in der italienischen Region Abruzzen, einen weiteren Meilenstein in seiner globalen Expansion erreicht. Diese Vereinbarung markiert den Beginn der Bauphase des Projekts. Dieser jüngste Erfolg und der stetige Fortschritt eines separaten 10-MW-Projekts in Bordeaux, Frankreich, unterstreichen die anhaltende Dynamik des Unternehmens beim Aufbau eines robusten, skalierbaren Netzes für saubere Energie in wichtigen europäischen Märkten. Der erfolgreiche Abschluss der Vereinbarung in Italien ist ein Beispiel für die disziplinierte Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie von Skyworth PV und spiegelt die Rolle der globalen Anbieter von erneuerbaren Energien bei der Unterstützung der weltweiten Energiewende durch bankfähige, langfristige Lösungen wider. 1. Strategischer Schwerpunkt: Anvisieren von Schlüsselmärkten und Ausweitung der europäischen Präsenz Inmitten eines dynamischen und wettbewerbsintensiven globalen PV-Umfelds bleibt Skyworth PV seiner globalen Strategie verpflichtet, indem es Investitionen in etablierte internationale Märkte mit hohem Potenzial Priorität einräumt. Italien, das über reichhaltige Solarressourcen und einen ausgereiften Rechtsrahmen verfügt, ist seit langem ein wichtiger europäischer Markt für das Unternehmen. Dieses neue italienische Projekt trägt in Verbindung mit anderen Initiativen wie dem 10-MW-Projekt in Bordeaux (Frankreich) zur Energiewende in Europa bei. Diese Entwicklung stärkt nicht nur das europäische Projektportfolio von Skyworth PV, sondern legt auch eine solide Grundlage für die weitere Expansion auf dem gesamten Kontinent, da sie die operative Ausführung und die Markenpräsenz in den regionalen Märkten stärkt. 2. Projekt-Schnappschuss: Aufbau einer grünen Benchmark und Bereitstellung von sauberem Strom Das Projekt liegt an der Grenze zwischen den italienischen Regionen Latium und Abruzzen und hat eine installierte Leistung von 10 MW. Nach seiner Fertigstellung soll es jährlich etwa 14,059 Millionen kWh Strom erzeugen. Dadurch werden die lokalen Kohlendioxidemissionen jedes Jahr erheblich reduziert und gleichzeitig eine stabile Versorgung mit sauberem Strom sichergestellt. Das Projekt, das sich jetzt in der "Ready to Build"-Phase (RTB) befindet, hat sich einen Platz im Einspeisetarif-Auktionsmechanismus der italienischen Regierung gesichert, was den künftigen Netzanschluss und die langfristige Stabilität der Einnahmen unterstützt. 3. Innovatives Modell: Lokales Fachwissen integrieren und ein neues Partnerschaftsparadigma schaffen Das Projekt wird von einem Joint Venture zwischen Skyworth PV und einem lokalen italienischen Partner durchgeführt. Als EPC-Auftragnehmer übernimmt Skyworth PV die volle Verantwortung für die Gesamtkonstruktion der Anlage und die Lieferung der Schlüsselausrüstung. Die JV-Struktur spiegelt den Schwerpunkt von Skyworth PV auf Konformität und marktorientierte Lokalisierung in Überseemärkten wider. Sie kombiniert die Stärken des Unternehmens in den Bereichen PV-Technologie, Produktherstellung und Projektfinanzierung mit den umfassenden Kenntnissen des italienischen Partners über den lokalen Markt, die Vorschriften und Ressourcen. Diese Zusammenarbeit erleichtert eine effiziente und gesetzeskonforme Projektdurchführung und schafft ein kommerziell nachhaltiges Modell mit geteiltem Risiko, geteiltem Nutzen und sich ergänzenden Stärken. Es bietet ein replizierbares und skalierbares Modell für grenzüberschreitende Partnerschaften, das einen Referenzrahmen für andere weltweit expandierende Unternehmen im Bereich der sauberen Energien darstellt. Die erfolgreiche Vertragsunterzeichnung in Italien und die stetigen Fortschritte in Frankreich markieren einen bedeutenden Meilenstein auf der globalen Reise von Skyworth PV. Diese Projekte spiegeln das langfristige Engagement des Unternehmens bei der Beschleunigung des globalen Übergangs zu sauberer Energie wider und zeigen seine wachsende Rolle bei der Bereitstellung zuverlässiger Solarinfrastruktur auf internationalen Märkten. Skyworth PV ist weiterhin bestrebt, seine globale Präsenz zu vertiefen. Durch die Nutzung seiner fortschrittlichen Technologien und lokalen Partnerschaften wird das Unternehmen die globale Energiewende weiter vorantreiben und den Zugang zu sauberer Energie für Gemeinden auf der ganzen Welt erweitern. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/skyworth-pv-sichert-sich-10-mw-solarprojekt-in-italien-302651090.html



