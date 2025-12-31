© Foto: Sven Hoppe - dpaChina stuft Silber als strategischen Rohstoff ein und verschärft die Exporte. Für Industrie und Märkte drohen steigende Preise, neue Abhängigkeiten und wachsende geopolitische Risiken. Die Hintergründe. China greift stärker in den globalen Silbermarkt ein. Ab Donnerstag gelten neue Exportregeln, die Silber faktisch zu einem strategischen Rohstoff wie Seltene Erden machen. Für Industrie, Verteidigung und Energiewende im Westen ist das ein Warnsignal - für die Märkte ein Preistreiber. Offiziell spricht Peking nicht von einem Exportverbot. Laut der staatlichen Securities Times wird Silber jedoch regulatorisch neu eingeordnet und künftig ähnlich streng überwacht wie Seltene Erden. Damit …Den vollständigen Artikel lesen
