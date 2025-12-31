Zürich - Das Mikro- und Nanotechnologie-Startup SCALE Lasers hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um eine neue Klasse von Halbleiterlasern im mittleren Infrarotbereich für portable und multikolorige Sensorsysteme zu entwickeln. Ziel der Technologie ist es, laserbasierte Sensorik breiter zugänglich zu machen und hochwertige Mid-Infrared-Anwendungen in alltagstaugliche Technologien zu überführen. Laserbasierte Sensorik im mittleren Infrarot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab