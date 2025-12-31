München (ots) -Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Speisen zum Vor-Ort-Verzehr ab 1. Januar 2026 dauerhaft auf 7 Prozent zu senken. Mit dieser wichtigen Maßnahme, die bereits während der Corona-Pandemie galt, und damals als dauerhafte Regelung angekündigt war, will die Bundesregierung nun die Gastronomie stärken.McDonald's Deutschland reagiert mit Senkung der unverbindlichen Preisempfehlung bei wichtigen MenüplattformenAb dem 1. Januar 2026 wird das Unternehmen die unverbindlichen Preisempfehlungen für fünf bei den Gästen sehr beliebten Menüs - Happy Meal, drei McSmart Menüs, Big Mac McMenü - spürbar (teils um mehr als 15 %) senken. Damit möchte McDonald's insbesondere Familien und Gäste mit kleinerem Budget entlasten. Dies gilt verkaufskanalübergreifend, also sowohl für den Verzehr im Restaurant als auch für To-Go-Bestellungen und im McDrive, obwohl die Mehrwertsteuer nur für den Vor-Ort-Verzehr reduziert wurde (im To Go Bereich galt bereits vorher ein Satz von 7 %).Hintergrund zur GastronomiebrancheDie Gastronomiebranche steht nach den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie immer noch vor vielfältigen Herausforderungen sowie unter großem Kostendruck. Die meist kleinen oder mittelständischen Unternehmer:innen sind seit einigen Jahren von massiven Teuerungen betroffen. Das beinhaltet kontinuierlich steigende Kosten für Rohwaren, Erhöhungen im Bereich der Energie- und Personalkosten sowie Sozialabgaben. Ein Ende dieser Kostenspirale ist aktuell nicht absehbar. Diese Entwicklung müssen Gastronom:innen in den letzten Jahren zu einem sehr großen Teil selbst abfedern, da die Steigerungen nicht komplett an die Gäste weitergegeben werden können. Denn diese haben ihrerseits seit vielen Jahren mit hohen Alltagskosten zu kämpfen - was sich letztendlich in rückläufigen Restaurantbesuchen innerhalb der Branche niederschlägt. Von diesen Herausforderungen sind auch die mehr als 200 mittelständischen Franchise-Nehmer:innen von McDonald's Deutschland betroffen. Als Branchenführer will McDonald's Verantwortung übernehmen und für seine Gäste ein positives Signal setzen.Investition in den Standort DeutschlandMcDonald's glaubt an den Wirtschaftsstandort Deutschland und will für wirtschaftliches Wachstum seinen Teil beitragen. So plant das Unternehmen gemeinsam mit seinen Franchise-Nehmer:innen in den kommenden Jahren Investitionen von mehreren Milliarden Euro für den Neu- und Umbau von Restaurants sowie die Schaffung von rund 25.000 neuen Arbeitsplätzen. Damit setzt der größte Arbeitgeber und Ausbilder der Branche wichtige positive Impulse und unterstreicht sein langfristiges Engagement für den Standort.In McDonald's Restaurants kommen Menschen mit allen Lebenshintergründen zusammen. Diese Vielfalt ist seit über 50 Jahren die Stärke des Unternehmens. Deshalb wird seit jeher auf attraktive Angebote gesetzt, bei denen für jeden Geldbeutel etwas dabei ist. Die dauerhafte Mehrwertsteuersenkung ist ein wichtiger Impuls aus der Politik, um die Branche zu stärken und eine vielfältige Gastronomielandschaft zu sichern. Denn Restaurants sind wichtige Orte der Zusammenkunft - gerade auch im ländlichen Bereich, wo es immer weniger entsprechende Angebote gibt.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6188175