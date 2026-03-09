Den Konsumenten fehlt das nötige Kleingeld. Fastfood-Konzerne spüren das. Selbst gesunde Kette wie Cava, Chipotle oder Sweetgreen leiden unter Absatzeinbrüchen. Der mexikanische Essensanbieter Chipotle, einst ein Highflyer, hat sich von der Kursspitze fast halbiert. Der Salat-Profi Sweetgreen hat 90% seit dem Börsengang auf zuletzt 5,48 Dollar eingebüßt. Das mediterrane Bistro Cava kollabierte vom Höchstkurs bei 150 auf 78 Dollar. Die Verbraucher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
