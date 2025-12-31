Tecnotree, ein globaler Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für Kommunikationsdienstleister (CSPs), gab heute bekannt, dass das Unternehmen neben Google, Anthropic, Dropzone AI, DRUID, Palo Alto Networks und Pegasystems als repräsentativer Anbieter in Gartner Innovation Insight: "AI SOC Agents Accelerate CSP SecOps Transformation" (KI-SOC-Agenten beschleunigen die Transformation von CSP-Sicherheitsoperationen) aufgeführt ist, das im Dezember 2025 veröffentlicht wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251231504484/de/

Tecnotree Included as a Representative Provider in Gartner Innovation Insight: AI SOC Agents Accelerate CSP SecOps Transformation

Der Bericht Gartner Innovation Insight untersucht die aufkommende Rolle von KI-gesteuerten Security Operations Center (SOC)-Agenten in CSP-Umgebungen und beschreibt, wie diese Agenten eingesetzt werden, um Sicherheitsvorgänge in den Bereichen Signalisierung, Kernnetze, RAN, Open RAN und Roaming zu automatisieren und zu erweitern. Die Studie behandelt Anwendungsfälle wie Alarm-Triage, Untersuchungsunterstützung, Bedrohungssuche, Berichterstattung und operative Überwachung innerhalb komplexer Telekommunikationsinfrastrukturen.

Dem Bericht zufolge werden KI-SOC-Agenten zunehmend eingesetzt, um CSP-Sicherheitsteams bei der Verwaltung von Operationen mit hohem Volumen, der Verbesserung von Erkennungs- und Reaktionsabläufen sowie der Erfüllung von regulatorischen und Resilienzanforderungen zu unterstützen, während kritische Entscheidungen weiterhin von Menschen überwacht werden.

Der Gartner-Bericht stellt fest, dass die Einführung von KI-SOC-Agenten in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen wird, da CSPs agentenbasierte Ansätze zur Unterstützung von Sicherheitsoperationen in Multi-Cloud-, 5G- und Open-RAN-Architekturen untersuchen.

Gartner ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften

Gartner, Innovation Insight: AI SOC Agents Accelerate CSP SecOps Transformation, Sylvain Fabre , 5. Dezember 2025

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein 5G-fähiger Anbieter von digitalen Business Support Systemen (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend bei der TM Forum Open API Conformance mit 59 zertifizierten Open APIs, darunter 9 reale Open APIs, was das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und sein kontinuierliches Bestreben unterstreicht, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Dienstleistungen zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst die gesamte Bandbreite (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und des Abonnementmanagements für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und schafft damit Möglichkeiten, die über die reine Konnektivität hinausgehen. Tecnotree bietet seinen Abonnenten über die Tecnotree Moments-Plattform auch einen Fintech- und B2B2X-Digitalmarktplatz mit vielfältigen Erfahrungen, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki (TEM1V) notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.tecnotree.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251231504484/de/

Contacts:

Medienkontakt

Prianca Ravichander, Chief Marketing Officer

E-Mail: marketing@tecnotree.com

Website: www.tecnotree.com