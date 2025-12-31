EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Verkauf/Personalie

Pyramid AG: Verkauf von Tochtergesellschaften der faytech AG im Zuge eines Management-Buy-out - Strategiewechsel zur Fokussierung auf den europäischen Markt und einige internationale Key Accounts vollzogen - Arne Weber scheidet als Vorstand bei der Pyramid AG und bei der faytech AG aus München, 31.12.2025 - Die Pyramid AG ("Pyramid", ISIN DE000A40ZWM7) strukturiert ihre Unternehmensbeteiligungen neu und fokussiert sich zukünftig überwiegend auf den europäischen Markt. Deshalb hat die 100%ige Tochtergesellschaft der Pyramid AG, die faytech AG ("faytech") mit Anteilskaufvertrag vom heutigen Tage sämtliche Gesellschaftsanteile an der faytech Co. Ltd in Hongkong, Sichuan faytech TechCo.Ltd in China, faytech Private Limited in Indien sowie weitere indirekt gehaltene international tätige Tochterunternehmen an die FOAF Beteiligungsgesellschaft UG, Überlingen ("FOAF") gegen einen Barkaufpreis von EUR 1,25 Mio. zuzüglich einer vom zukünftigen Ergebnis der verkauften Unternehmen abhängigen variablen Kaufpreiskomponente veräußert. Die aktuellen Verbindlichkeiten der veräußerten Tochterunternehmen (per heute ca. EUR 3,0 Mio.) wurden mitveräußert. Dies geschah im Rahmen einer Management-Buy-out Transaktion durch den bisherigen Vorstand Arne Weber, dem die FOAF zuzurechnen ist. Arne Weber wird im Zuge der Transaktion aus dem Vorstand der Pyramid AG und der faytech AG ausscheiden. faytech hat sich bereit erklärt, den Anspruch auf Zahlung des Festkaufpreises gegen FOAF in Höhe von EUR 1,25 Mio. zu stunden. Dafür wird der Großteil der von Herrn Arne Weber privat gehaltenen Aktien der Pyramid AG, insgesamt 1,6 Mio. Aktien der Pyramid AG als Sicherheiten auf ein Treuhanddepot bis mind. 30.4.2029 hinterlegt. Die hinterlegten Aktien unterliegen einer harten Lock-Up Vereinbarung. Das Kerngeschäft der Pyramid, geführt unter den Marken AKHET und POLYTOUCH, wird von der Maßnahme nicht berührt. Zudem wird Pyramid das Produktsortiment unter der Marke "faytech" weiterhin exklusiv in Europa vertreiben. Die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Pyramid-Gruppe und den veräußerten Tochterunternehmen wurde in einem umfangreichen Kooperationsvertrag geregelt. Im Ergebnis hat die Pyramid AG nunmehr eine wesentlich vereinfachte Konzernstruktur. Die entsprechenden Vereinbarungen wurden am heutigen Tag abgeschlossen und stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hausbank der Pyramid AG. Die Pyramid AG veröffentlicht, unter Einbeziehung des gesamten Konsolidierungskreises nach HGB, einen aktualisierten Forecast für das Geschäftsjahr 2026 und 2027. Der Vorstand erwartet nach Vollzug der oben beschriebenen Maßnahmen nunmehr einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von rund EUR 87,0 Mio. bis EUR 93,0 Mio. und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von etwa EUR 4,2 Mio. bis EUR 4,7 Mio. für 2026 sowie einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von rund EUR 105,0 Mio. bis EUR 120,0 Mio. und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von etwa EUR 5,0 Mio. bis EUR 6,0 Mio. für 2027. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

ISIN: DE000A40ZWM7| WKN: A40ZWM | Symbol: M3B



