Bern - Der Impfstoffentwickler Janssen schliesst sein Werk in Bern-Bümpliz. Ob der Standort an Dritte verkauft wird, ist noch offen. Das Konsultationsverfahren war bereits im September abgeschlossen worden. Ein Sozialplan wurde ausgehandelt. Johnson & Johnson, zu der die Firma gehört, prüfe weiterhin verschiedene Optionen für den Standort Bern. Dazu gehöre auch der Verkauf an einen Drittanbieter, teilte eine Mediensprecherin der Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab