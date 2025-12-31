© Foto: Andreas Arnold/dpaNach 3 mageren Jahren könnte Europas Aktienmarkt vor einer Trendwende stehen. Die Analysten der UBS rechnen für 2026 erstmals wieder mit spürbarem Gewinnwachstum - und sehen darin den Auftakt einer "neuen Ära".Nach Einschätzung der Schweizer UBS dürften die Gewinne je Aktie in Europa um rund 7 Prozent zulegen. Der Markt selbst erwartet sogar 10 bis 11 Prozent, was aus Sicht der UBS ambitioniert, aber nicht unrealistisch ist. Treiber dieser Entwicklung ist eine Kombination aus fiskalischer Expansion, steigenden Investitionen und einer stärkeren Binnennachfrage. Besonders Investitionen in Infrastruktur, Energienetze und erneuerbare Energien sorgen für Rückenwind. Insgesamt stehen laut UBS …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE