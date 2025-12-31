New York - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind in den letzten Handelstag des Jahres etwas tiefer gestartet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,12 Prozent auf 48.311,01 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 25.424,79 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
