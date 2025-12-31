Die Expansion basiert auf einem neu erteilten südkoreanischen Patent, der steigenden lokalen Nachfrage und der Einführung des digital vernetzten Geräts "VIVI Cap Smart".

Vancouver, BC - 31. Dezember 2025 - TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) ("TempraMed" oder das "Unternehmen"), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, das die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, heute einen neuen kommerziellen Auftrag und die Verlängerung seiner Vertriebspartnerschaft in Südkorea bekannt zu geben.

Die erweiterte Zusammenarbeit mit Mavericks Co. Ltd ("Mavens"), einem in Südkorea ansässigen Distributionsunternehmen im Gesundheitswesen (www.mavens.kr), markiert einen weiteren Schritt in der Expansion von TempraMed in Asien und folgt auf die kürzlich erfolgte Erteilung eines südkoreanischen Patents zum Schutz seiner proprietären Wärmeisolierungstechnologie. Mavens verfügt über etablierte Beziehungen im gesamten südkoreanischen Gesundheitswesen und unterstützt die weitere Marktexpansion und erleichtert den Zugang zu Patienten und Gesundheitsdienstleistern im ganzen Land.

Südkorea ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte für injizierbare Therapien in der Region, unterstützt durch eine robuste Pharmaindustrie. Der Pharmamarkt des Landes ist einer der größten in Asien, wobei für das nächste Jahrzehnt ein deutliches Umsatzwachstum erwartet wird.

Innerhalb dieses breiteren Marktes verzeichnen Diabetesmedikamente - darunter Insulin und neuere nicht-insulinhaltige Injektionspräparate - eine starke Nachfrage. Allein der südkoreanische Markt für Diabetesmedikamente hat einen Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar und wird voraussichtlich weiter wachsen, da die Prävalenz von Diabetes mit der Alterung der Bevölkerung und Veränderungen im Lebensstil zunimmt[1].

Da Patienten zunehmend auf temperaturempfindliche Therapien wie Insulin, GLP-1-Rezeptoragonisten, Biologika und Notfallinjektionen angewiesen sind, ist es von entscheidender Bedeutung, diese Medikamente vor Hitze, Kälte und extremen Umweltbedingungen zu schützen. Hitze- und Kälteeinwirkung kann die Wirksamkeit beeinträchtigen und die Effektivität der Behandlung gefährden, was die Bedeutung eines zuverlässigen passiven Wärmeschutzes im Alltag unterstreicht.

Die erweiterte Vertriebsvereinbarung stärkt die Präsenz von TempraMed im Gesundheitswesen und Einzelhandel Südkoreas und ermöglicht eine größere Reichweite in Apotheken, Krankenhäusern, Kliniken und Patientengemeinschaften. Durch die Vertiefung der Partnerschaft mit seinem südkoreanischen Vertriebspartner will TempraMed die Marktdurchdringung in der Region beschleunigen und Menschen mit chronischen Erkrankungen in ihrem Alltag unterstützen.

Diese erweiterte Partnerschaft baut auf den jüngsten Vertriebsvereinbarungen von TempraMed in der Türkei, Israel und Europa auf und stärkt die beschleunigte globale Expansionsstrategie des Unternehmens.

"Unsere fortlaufende Partnerschaft mit TempraMed hat gezeigt, wie wichtig praktische, alltägliche Lösungen für Patienten sind, die injizierbare Medikamente verwenden", sagte Chang Gyu An, CEO von Mavens. "Diese erweiterte Vereinbarung ermöglicht es uns, auf der bestehenden Dynamik aufzubauen und diese Lösungen weiter in das Gesundheits- und Apotheken-Ökosystem Südkoreas zu integrieren."

"Diese erweiterte Partnerschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Südkorea, wo die Nachfrage nach injizierbaren Medikamenten - von Diabetes-Therapien bis hin zu Biologika - stark wächst. Wir freuen uns darauf, den kommerziellen Auftrag umzusetzen und damit unsere Geräte auf dem südkoreanischen Gesundheitsmarkt anzubieten", sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. "Mit unserem neu erteilten Patent, einer noch stärkeren lokalen Präsenz und der kürzlichen Markteinführung unseres VIVI Cap Smart-Geräts sind wir besser denn je positioniert, um Patienten und Gesundheitsdienstleistern Zugang zu zuverlässigen Temperaturschutzlösungen zu gewährleisten, die die Qualität von Medikamenten sichern und bessere Gesundheitsergebnisse unterstützen. Wir sind durch unsere anhaltend gute Beziehung zu Mavens ermutigt und freuen uns auf weitere Expansionsmöglichkeiten."

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie - darunter VIVI Cap und VIVI Epi - und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medienkontakt

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "voraussichtlich", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "anstreben", "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "erwarten", "Strategie", "zukünftig", "wahrscheinlich", "könnte", "sollte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ftnref1 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-korea-diabetes-drugs-market?utm_source=chatgpt.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82336Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82336&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88024B1022Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.