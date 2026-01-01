EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Personalie

Evotec ernennt Dr. Sarah Fakih als EVP, Leiterin Global Communications und Investor Relations



01.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Evotec ernennt Dr. Sarah Fakih als EVP, Leiterin Global Communications und Investor Relations Neue Executive Vice President-Rolle vereint Global Communications und Investor Relations zur Stärkung strategischer Botschaften und einer klaren Stakeholder-Ansprache

Hamburg, 1. Januar 2026:

Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute die Ernennung von Dr. Sarah Fakih als Executive Vice President, Head of Global Communications and Investor Relations bekannt. In dieser strategischen Funktion übernimmt Dr. Fakih die Leitung der neu integrierten Bereiche Global Communications und Investor Relations. In direkter Berichtslinie zu CEO Dr. Christian Wojczewski wird sie beide Teams zusammenführen, um Abstimmung, Klarheit und Engagement über alle Zielgruppen hinweg zu stärken. Die Integration beider Funktionen unterstreicht Evotecs Fokus auf eine klare und konsistente Vermittlung der Strategie, wissenschaftlichen Führungsrolle und Wertschöpfung des Unternehmens. Die Ernennung folgt auf das Ausscheiden von Volker Braun, der in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich die Bereiche Investor Relations und ESG bei Evotec verantwortet hat. Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec, sagte: "Eine klare und glaubwürdige Kommunikation ist essenziell für die wirksame Umsetzung unserer Strategie. Mit ihrer umfassenden Erfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft, Investor Relations und Unternehmenskommunikation ist Sarah hervorragend für diese Rolle geeignet. Ich möchte Volker für sein Engagement in Investor Relations und ESG in den letzten fünf Jahren danken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute." Dr. Fakih verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Life Sciences Industrie mit einer starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalmarktstrategie und Unternehmenskommunikation. Sie hatte leitende Positionen in den U.S.-börsennotierten Unternehmen QIAGEN, MorphoSys und zuletzt CureVac inne. Sie hält einen Doktortitel in Chemie. Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Zukunftsbezogene Aussagen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations und Medien Kontakt Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com



