Die RuMaS-Favoriten für das Jahr 2026 wurden bereits verschickt, das Interesse war noch nie so hoch. Für mich persönlich waren die letzten Tage recht turbulent, denn die Watchlist umfasste mehr als 200 Werte. Das bedeutete zahlreiche Entscheidungen und manchmal die sprichwörtliche "Qual der Wahl". Am Ende bin ich jedoch überzeugt, eine Auswahl zusammengestellt zu haben, die im neuen Jahr gute Chancen bietet.Schwerpunkte der FavoritenlistenBei den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.