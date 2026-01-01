Der heute im Express-Service vorgeschlagene Titel zählt aus meiner charttechnischen Sicht zu den vielversprechendsten Kandidaten für den ersten Handelstag im neuen Jahr. Die Aktie hat im vergangenen Jahr einen beeindruckenden Kursanstieg von etwa 40 Prozent verzeichnet, im aktuellen Chartbild zeigt sich ein Aufwärtstrend, der in einem freundlichen Marktumfeld weiter anhalten könnte.Für besonders risikofreudige Abonnenten wurde ein Hebel-Zertifikat ...

