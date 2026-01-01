Eine mögliche Börsenstrategie besteht darin, nicht auf die Gewinner, sondern gezielt auf die größten Verlierer des Vorjahres zu setzen. Doch wie hätte sich diese Strategie im Jahr 2025 ausgewirkt? Ein Blick auf die Entwicklung der schwächsten MDAX-Titel aus dem Jahr 2024 liefert interessante Erkenntnisse.Im Jahr 2024 führte Evotec die Liste der Verlierer im MDAX mit einem deutlichen Kursrückgang von über 61 Prozent an. Auf den weiteren hinteren Plätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS