Das Jahr 2026 eröffnet Anlegerinnen und Anlegern neue Möglichkeiten, ihr Kapital zu vermehren - und wer nach dem besonderen Kick sucht, für den sind Hebel-Zertifikate genau das Richtige. Für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, erstmals mit dem Hebelhandel zu beginnen, bieten diese Finanzinstrumente nicht nur Nervenkitzel, sondern auch die Chance auf überdurchschnittliche Renditen. Doch was macht den Handel mit Hebel-Zertifikaten so spannend und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.